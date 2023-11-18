Ürdün'de çocuklar, Gazzeli akranlarıyla dayanışma için yürüdü

Ürdün'de çocuklar, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki çocukların acılarına dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Ürdün'de çocuklar, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki çocukların acılarına dikkati çekmek için gösteri yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde, Filistinli mültecilerin kaldığı İrbid Mülteci Kampı'nda onlarca çocuk, Gazze'deki çocuklarla dayanışma gösterisi düzenledi.

Kamptaki büyük caminin önünde başlayan gösteride çocuklar, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa" ve "Biz Mülteci kampının çocukları, Gazze'yi kanımızla koruyacağız" gibi Gazze'ye destek sloganları attı.

Gazze'deki akranlarının yaşadıkları acılara dikkati çekmek isteyen çocuklar, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen ellerinde içi doldurulmuş kefenler taşıdı.

Filistin bayraklarıyla yürüyen çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan, bazılarının üzerinde "ABD terörün başıdır" yazılı pankartlar açtı.

Gösterinin organizatörlerinden ve İrbid Mülteci Kampı Komitesi Koordinatörü İsmail Akilan, gösterinin amacının çocuklara Gazze Şeridi'nde olanları ve akranlarının orada çektiği acıları anlatmak olduğunu söyledi.

Akilan, yürüyüşle verilmek istenen mesajın ülke dışındaki Filistinliler olarak Gazze halkına destek verdiklerini göstermek olduğunu ifade etti.

Gösteriye katılan 12 yaşındaki Hala Ahmed, Gazze'ye destek olmanın önemine değinerek, Gazzeli çocuklara, "Korkmayın, siz şehitsiniz, Allah'ın nezdinde her şeyi bulacaksınız." mesajını verdi.

Göstericilerden 13 yaşındaki Muhammed Ebu Hadra da "Ben Gazze'deki çocuklar için buradayım. Allah onların yardımcısı olsun, şehitlerine rahmet etsin ve geride kalanlara da sabır versin." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.