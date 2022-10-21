Ürdün'de Çin Tarafından Finanse Edilen Yol Projesinin Temeli Atıldı

AMMAN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından finanse edilen Ürdün'deki Al-Salt/Al-Ardah Yolu'nu iyileştirme ve yeniden inşa etme projesinin temeli Perşembe günü atıldı.

AMMAN, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından finanse edilen Ürdün'deki Al-Salt/Al-Ardah Yolu'nu iyileştirme ve yeniden inşa etme projesinin temeli Perşembe günü atıldı.

Yolun bir ucunda düzenlenen temel atma töreninde, Çin'in Ürdün Büyükelçisi Chen Chuandong, projenin yol durumunu iyileştireceğini, lojistik verimliliğini artıracağını ve Ürdün'de turizm, sanayi ve tarımın gelişimini destekleyeceğini söyledi.

Chen, yüzlerce iş yaratması beklenen projenin Ürdünlülerin yaşam standardını yükseltmeye yardımcı olacağını kaydetti.

Çin elçisi, yolun insanların ulaşımına olanak sağlayan bir "kolaylık yolu", sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik eden bir "refah yolu" ve Çin ile Ürdün arasındaki dostluğu derinleştiren bir "bağlantılar yolu" olacağını ifade etti.

Bu senenin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıl dönümü olduğunu kaydeden Chen, Çin'in Ürdün'ü bölgesel barış ve kalkınmayı desteklemede önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Chen, iki ülkeyi kalkınma stratejileri arasında daha güçlü bir sinerji oluşturmaya ve her iki ülkenin insanlarının kazan-kazan işbirliğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yüksek kaliteli işbirliğini artırmaya çağırdı.

Ürdün Bayındırlık ve İskan Bakanı Yahya Kasbi ise Ürdün için büyük önem taşıyan projenin iki ülke arasındaki sağlam ilişkilerin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Ürdün hükümetinin Çin ile her alanda bağlarını güçlendirmeye istekli olduğunu belirten bakan, projenin Ürdün Vadisi'ndeki çiftçiler başta olmak üzere pek çok Ürdünlüye fayda getireceğinin altını çizdi.

Ürdün'ün kuzeybatısında yer alan 12,5 kilometre uzunluğundaki dört şeritli yolun iyileştirilmesi ve yeniden inşasının 18 ayda tamamlanması bekleniyor.