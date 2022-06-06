Ürdün'de Bir Türk Şirketi Altın Arayacak - Haberler

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Ürdün'de Bir Türk Şirketi Altın Arayacak

Xinhua - Güncel
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Ürdün'de Bir Türk Şirketi Altın Arayacak

AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Pazar günü bir Ürdünlü ve bir Türk şirketiyle Krallık'ta bakır ve altın arama konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi.

AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Pazar günü bir Ürdünlü ve bir Türk şirketiyle Krallık'ta bakır ve altın arama konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi. Anlaşmaya göre, Ürdünlü şirket bakır, Türk şirket ise altın arayacak. Açıklamada, anlaşmalara göre Ürdünlü şirketin Dana bölgesindeki 78 kilometrekarelik bir alanda bakır arama faaliyeti yürüteceği, Solvest Trade and Industry Limited Company adlı Türk şirketin altın arama faaliyetinin ise Ürdün'ün güneyindeki Abu Khashiba bölgesindeki 155 kilometrekarelik alanda 14 ay süreyle devam edeceği belirtildi. Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih el-Harebşe, ülke ekonomisine destek verecek ve bölgede yaşayanlara daha fazla iş imkanı sağlayacak olan anlaşmaların önemine işaret etti.

Xinhua / Güncel

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