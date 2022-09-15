Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, 13 Eylül'de çöken binanın enkazı üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sertavi, çalışmalar kapsamında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, daha önce 10 kişi olarak açıklanan yaralı sayısında bir değişim olmadığını ifade etti.

Amman'ın El-Liveybide bölgesinde 13 Eylül Salı günü bir binanın çöktüğü duyurulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 6 olduğunu bildirmişti.