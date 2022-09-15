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Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

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Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, 13 Eylül'de çöken binanın enkazı üzerinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sertavi, çalışmalar kapsamında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, daha önce 10 kişi olarak açıklanan yaralı sayısında bir değişim olmadığını ifade etti.

Amman'ın El-Liveybide bölgesinde 13 Eylül Salı günü bir binanın çöktüğü duyurulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 6 olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Eylül Amman Ürdün Güncel Haberler

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