Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi yaralandı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, dün çöken binanın enkazının altından 50 yaşlarında bir kişiyi sağ çıkarmayı başardığını ifade etti.

Sertavi, arama kurtarma ekiplerinin ayrıca bir kişinin cansız bedenini çıkardığını ve böylece olayda ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini ve 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Ürdün Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise enkazın altından 1 yaşından küçük bir bebeğin sağ kurtarıldığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

Bu arada Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şubul, yaptığı basın açıklamasında, enkaz altında hala 10 kişinin bulunduğuna dair bilgiler geldiğini ve bazılarının hayatta olduğuna dair işaretlerin olduğunu dile getirdi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, dün yaptığı açıklamada, Amman'ın El-Liveybide bölgesinde bir binanın çöktüğünü bildirmişti.

Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Sertavi, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu ve soruşturma açılması talimatı verdiğini açıklamıştı.