Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü Güncel Haberler Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, Amman'ın El-Liveybide bölgesinde bir binanın çöktüğünü bildirdi. Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Sertavi, olayda şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu ve soruşturma açılması talimatı verdiğini açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Laith Al Emniyet Genel Müdürlüğü Ürdün Güncel Haberler

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