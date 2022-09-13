Son dakika haber! Ürdün'de bina çöktü: 1 ölü, 11 yaralı

Ürdün'ün başkenti Amman'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın Al-Weibdeh bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, binanın enkazından 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin ise yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi. Başbakan Bishr Al-Khasawneh olayın ardından bölgeyi ziyaret ederek, binanın çökmesine yol açan nedenlerin araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verdi. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(Muhammed Rabah/İHA)