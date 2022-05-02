Ürdün'de bayram namazında "Kudüs'e destek" vurgusu yapıldı
Ürdünlüler Ramazan Bayramı namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.
Ürdünlüler Ramazan Bayramı namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.
Bayram namazı kompleksin halı sahasında binlerce kişinin katılımıyla kılındı. Bayram hutbesinde ise Filistin'e destek vurgusu yapıldı.
Hutbeyi okuyan Zeyd İbrahim el-Keylani, Ürdün ve Filistin kardeşliğine değinerek, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.
Keylani, "Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Bu mübarek günde onlar için hayırlar ve bereketler diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu olması talimatı verdi.
AA / Laith Al - Güncel