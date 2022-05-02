Ürdün'de bayram namazında "Kudüs'e destek" vurgusu yapıldı - Haberler

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Ürdün'de bayram namazında "Kudüs'e destek" vurgusu yapıldı

AA - Laith Al - Güncel
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Ürdün'de bayram namazında 'Kudüs'e destek' vurgusu yapıldı

Ürdünlüler Ramazan Bayramı namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Ürdünlüler Ramazan Bayramı namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksi'ni doldurdu.

Bayram namazı kompleksin halı sahasında binlerce kişinin katılımıyla kılındı. Bayram hutbesinde ise Filistin'e destek vurgusu yapıldı.

Hutbeyi okuyan Zeyd İbrahim el-Keylani, Ürdün ve Filistin kardeşliğine değinerek, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

Keylani, "Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Bu mübarek günde onlar için hayırlar ve bereketler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu olması talimatı verdi.

AA / Laith Al - Güncel

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