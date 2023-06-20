Ürdün'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan pilot hayatını kaybetti
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Ürdün ordusu, dün askeri bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ürdün ordusu, dün askeri bir helikopterin düşmesi sonucu yaralanan iki pilottan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cobra tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu yaralanan Kraliyet Hava Kuvvetleri mensubu Binbaşı Pilot Ali Ahmed Mahmud el-Harasis yaşamını yitirdi.
Askeri helikopterin dün eğitim uçuşu sırasında düşmesi nedeniyle iki pilotun yaralandığı ve Amman'daki askeri hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.