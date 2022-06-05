Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü - Haberler

Ürdün'de askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
Ürdün ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Ürdün ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı "Grob" tipi bir eğitim uçağının sabah saatlerinde İrbid kentine bağlı Ramsa bölgesinde teknik nedenlerden dolayı düştüğü ifade edildi.
Kazada Pilot Binbaşı Mansur eş-Şufeyn ile Pilot Yüzbaşı Baha Muhammed Ebu Ğanemi'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
AA / Laith Al - Güncel