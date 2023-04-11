Ürdün'de askeri araç sele kapıldı

Ürdün'de şiddetli yağışların yol açtığı selde bir askeri aracın suya kapıldığı belirtildi.

Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Güney Askeri Bölgesi'ndeki sınır muhafızları birliklerine bağlı askerler, Vadi Araba bölgesinde devriyeye çıktı.

Devriye yetkilisi ile şoförün bulunduğu bir askeri araç, Vadi Araba'da görev esnasında aniden yükselen sel sularına kapıldı.

Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar ve Sivil Savunma Birimine bağlı grupların desteğiyle Güney Askeri Bölgesi'nde yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde söz konusu askeri araca ve şoförüne ulaşıldı.

Araçta bulunan devriye yetkilisini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ürdün'ün Maan başta olmak üzere güney illerinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar su altında kaldı.

Ürdün Meteoroloji Müdürlüğü ülke genelinde bugün de hava sıcaklığında önemli bir düşüş kaydedileceğini ve başta doğu ve güneydoğu olmak üzere pek çok bölgede aralıklarla sağanak beklendiğini açıkladı.