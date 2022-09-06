Ürdün'de aşırı sıcaklar sosyal hayatı da etkiliyor

Ürdün'de son zamanlarda etkili olan sıcak hava ve aşırı nem, gündüz saatlerinde cadde ve sokakların boşalmasına neden olurken, insanların gündelik hayatlarında da gözle görülür değişikliklere yol açıyor.

Ürdün'de son zamanlarda etkili olan sıcak hava ve aşırı nem, gündüz saatlerinde cadde ve sokakların boşalmasına neden olurken, insanların gündelik hayatlarında da gözle görülür değişikliklere yol açıyor.

Akraba ve komşu ziyaretlerinin azaldığı ülkede, insanların sosyalleşmek için akşam saatlerini tercih ettiği belirtiliyor???????.

Ürdün'de faaliyet gösteren Arap Hava Durumu Merkezi Müdürü Muhammed Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ağustos sonu itibarıyla en uzun sıcak hava dalgalarından birinin etkili olduğunu söyledi.

Sıcak havayla birlikte Akabe ve Ürdün Vadisi'nde nem oranının yüzde 45'e ulaştığını belirten Şakir, başkent Amman ve çevresindeki bölgelerde de nem oranının yüzde 41'i bulduğunu kaydetti.

Ürdün'de en yüksek hava sıcaklığının nem oranının yüzde 50,1'e ulaştığı Eylül 2020'de kaydedildiğini hatırlatan Şakir, "Ülkede etkili olan son sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar, güneş çarpmaları konusunda uyarıyor ve vücudun sıvı kaybına karşı serinletici içecekleri tavsiye ediyor." dedi.

Cadde ve sokaklar boş

"Bölgede yaşanan sıcak hava sosyal hayatı da olumsuz etkiledi, gündüz saatlerindeki hareketliliği azalttı." diyen Şakir, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle ve ikindi saatleri arasında cadde ve sokakların boş kaldığına işaret etti.

Bu vakitlerde dışarı çıkmak zorunda kalanların ise işlerini mümkün olduğunca geç saatlere ertelemeye çalıştığını aktaran Şakir, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının Ürdün ve Suriye'deki etkisini yavaş yavaş kaybetmesini beklediklerini ifade etti.

Aşırı sıcaklar insanın iletişim gücünü de zayıflatıyor

Ürdünlü sosyoloji uzmanı akademisyen Hüseyin Huzai, sıcak havanın insan vücudunu doğrudan etkilediğini söyledi.

Aşırı sıcakların aynı şekilde insanın iletişim gücünü de zayıflattığını belirten Huzai, sıcak havalarda insanların daha sinirli, kaygılı ve tembel olmaları hasebiyle sosyal hayata karşı da isteksiz olduklarını vurguladı.

Akraba ziyaretleri azaldı

Sıcak hava nedeniyle Ürdün'de insanların gündüz yerine akşam saatlerinde işlerini görmeye çalıştığını dile getiren Huzai, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar sıcak havalarda kendi evlerinde serin yerleri tercih ediyor ve işlerini de havanın daha serin olduğu saatlere erteliyor. Ürdün'deki son sıcak hava dalgasında da bunu görebildik. Sıcak hava dalgası aynı zamanda trafik akışını hafiflettiği gibi akraba ziyaretlerini de azalttı."

Yüksek sıcaklık ve nem psikolojiyi de etkiliyor

Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi'nde görev yapan Psikoloji Profesörü Muhammed Savalihe, hava sıcaklıklarında yaşanan değişikliklerin sosyal hayatta da değişikliklere yol açtığını ifade etti.

Savalihe, ülkede etkili olan son sıcak hava dalgasında bu değişikliği rahatlıkla görebildiklerini dile getirdi.

Ürdün, son yıllarda dünya genelindeki küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaz aylarında yüksek hava sıcaklıklarına sahne oluyor. Ayrıca yer altındaki su oranları azalıyor ve bu da ülke tarımını olumsuz etkiliyor.