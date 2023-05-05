- Ürdün'de araçla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 3 ölü, 5 yaralı

AMMAN - Ürdün'de seyir halindeki akaryakıt tankeri, bir araçla çarpışmasının ardından alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Ürdün'ün İrbid kentindeki otoyolda akaryakıt tankerinin kaza yapması faciaya yol açtı. Seyir halindeki akaryakıt tankerinin sürücüsü bir anda direksiyona kırıp şerit değiştirmeye çalışınca arkadan gelen araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına devrilen akaryakıt tankeri, bir anda alevlere teslim oldu. Kazanın yaşandığı otoyoldaki birkaç araç çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.