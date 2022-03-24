Ürdün'de Akabe Güvenlik Toplantılarının beşinci turu düzenlendi

Terör tehditlerinin görüşüldüğü Akabe Güvenlik Toplantılarının beşinci turu Ürdün'de gerçekleştirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akabe Güvenlik Toplantılarına Kral 2.Abdullah'ın yanı sıra Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mozambik devlet başkanları ile Tanzanya Başbakanı'nın yanı sıra Afrika, Avrupa, Doğu Asya ülkeleri ve ABD"den güvenlik ve askeri kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda terörizm ve aşırıcılıkla ilgili tehditlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına ilişkin koordinasyon ve istişare mekanizmaları değerlendirildi.

Akabe Güvenlik Toplantıları girişimi, çeşitli bölgesel ve uluslararası taraflar arasında terörizme karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele etmek ve gerekli koordinasyon ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2015 yılında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından başlatılmıştı.