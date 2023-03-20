Ürdün'de Adalet Bakanı'na yönelik 'küfürlü ifade' kullanan vekil, 4 ay Meclis'ten men edildi

Ürdün'de Adalet Bakanı Ahmed ez-Ziyadet ile tartışmasında "küfürlü ifadeler" kullanan Milletvekili Abdurrahman Avayişe, Meclis'ten 4 ay men cezası aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Avayişe'nin geçen ay Adalet Bakanı Ziyadet ile girdiği tartışmada, küfürlü ifadeler kullanmasının ardından konunun Meclis Hukuk Komisyonuna sevk edildiği belirtildi.

Daha sonra konunun "kapalı oturumla" Meclis'te görüşüldüğü ve 104 milletvekilinden 89'unun oyuyla Avayişe hakkında, "milletvekilliğinin 4 ay dondurulması" kararı alındığı kaydedildi.

Ürdün Meclisi, 2020'deki seçimden bu yana, daha önce de çeşitli gerekçelerle iki vekilin milletvekilliğinin düşürülmesine, birinin ise "görevinin dondurulmasına" karar vermişti.