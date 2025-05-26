Ürdün'de 79. Bağımsızlık Günü Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu
AMMAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, 25 Mayıs 2025. Ürdün pazar günü 79. Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
AMMAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, 25 Mayıs 2025.
Ürdün pazar günü 79. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel