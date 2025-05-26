Ürdün'de 79. Bağımsızlık Günü Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Ürdün'de 79. Bağımsızlık Günü Kutlamaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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AMMAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, 25 Mayıs 2025. Ürdün pazar günü 79. Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

AMMAN, 26 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, 25 Mayıs 2025.

Ürdün pazar günü 79. Bağımsızlık Günü'nü kutladı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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