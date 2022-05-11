Ürdün'de 29. Uluslararası Demiryolları Birliği Ortadoğu Bölgesel Kurulu Toplantısı yapıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 29. Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Ortadoğu Bölgesel Kurulu (RAME) Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş'ın fiili katılım gösterdiği toplantıya diğer ülkeler ise çoğunlukla telekonferans aracılığıyla katıldı.

Akbaş, toplantı için Ürdün'e teşekkür ederek, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki demiryollarını geliştirmek için toplantının sürdürülmesi temennisinde bulundu.

Ürdün Hicaz Demiryolu Kurumu Genel Müdürü Zahi Halil de Kurumun, bu hat için çeşitli görevler üstlendiğini ve bunlardan en önemlisinin tarihi binaların ve istasyonların restorasyonu yoluyla tarihi mirasın korunması olduğunu söyledi.

Ev sahipliğini Ürdün'ün yaptığı toplantıya Türkiye, İran, Rusya, Fransa, Suriye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer bazı ülkeler katıldı.

TCDD Genel Müdürü Akbaş, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Ortadoğu Bölgesel Kurulu (RAME) Toplantısı için bugün Ürdün'e gitmişti.

Dünyada demiryollarının gelişimi için atılacak adımların ve bölgesel iş birliği çalışmalarının ele alınacağı toplantıda Akbaş, TCDD'nin bilgi birikimini üye ülkelerle paylaşacak.

TCDD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının vizyonuyla ülkemiz açısından olumlu sonuçlar elde etmek için bilgi birikim ve tecrübelerini paylaşarak demiryollarını uluslararası mecrada temsil ediyor.

Bölge ülkeleriyle koordineli çalışmalar yürüten Akbaş, Amman'da temaslarda bulunuyor.

RAME'nin 29. toplantısında, dünyada demiryollarının geleceği adına atılacak adımlar mercek altına alınacak.

Akbaş, RAME üyesi bölge ülkelerinin demiryolu kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek bölgede demiryolu alanında kaydedilen gelişmeler, Bölgesel Kurulun bütçesi, yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler ile üyelerin mevcut imkanlarını gözden geçirecek.

Toplantıda TCDD'nin 166 yıllık bilgi birikimi, tecrübeleri, kabiliyet ve durumlarından yola çıkılarak ileriye yönelik faaliyetler paylaşılacak. Rehber niteliği taşıyacak olan "RAME Demiryolu Vizyonu 2050" çalışmaları gibi birçok konu ele alınacak.

Toplantılarda bölge ülke üyeleri ile ikili ilişkiler hususundaki mevcut gelişmeler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

Hicaz Demiryolunun tarihi

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminin en önemli projelerinden biri olan Hicaz Demiryolu, 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine güzergahında inşa edildi. Demiryolunun yapımına 1 Eylül 1900'de Şam ile Der'a arasında başlandı. Şam'dan Medine'ye doğru inşasına başlanan hat, 1903'te Amman'a, 1904'te Maan'a, 1 Eylül 1906'da Medayin-i Salih'e ve 31 Ağustos 1908'de Medine'ye ulaştı.

Ana istasyonları Amman'ın yanı sıra Şam, Der'a, Katrana ve Maan olan hat, kısa ömrüne rağmen önemli askeri, ekonomik ve toplumsal etkiler doğurdu. Hatta 1910'da 198 bin 448, 1913'te 232 bin 563 yolcu ile 1910'da yaklaşık 66 bin ton ve 1913'te 112 bin ton ticari eşya taşındı.

1900-1908 yıllarında yapılan Hicaz Demiryolu, yan yollarla birlikte 2 bin 241 kilometre olarak inşa edildi.