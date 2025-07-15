Ürdün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Ürdün'de bulunan Türk misyonları çalışanları ve Türk vatandaşları ile öğrenciler katıldı.

15 Temmuz'la ilgili video gösteriminde bulunulan etkinlikte Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi açıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'nin demokrasisine, milli birlik ve beraberliğine bir saldırı yapıldığını hatırlattı.

"Bundan tam 9 yıl önce 15 Temmuz'da İstanbul'da köprüler kapatılmış, sivil halka ateş açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere birçok devlet kurumu bombalanmıştır." diyen Caymazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Türk milletinin dirayeti sayesinde karanlık darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurguladı.

Caymazoğlu, milletin, halkın iradesine karşı yapılan suikasta geçit vermediğine ve darbe girişimini engellediğine işaret ederek, 15 Temmuz'un milli iradenin sembolü, milli birlik ve demokrasinin en somut tecellisi haline geldiğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi vatan topraklarında 253 şehit verildiğini ve 2 bin 740 kişinin gazi olduğunu anımsatan Caymazoğlu, canlarını vatan uğruna feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere minnettar olduklarını dile getirdi.