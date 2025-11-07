Ürdün, BMGK'nın Suriye Liderlerine Yaptırım Kaldırma Kararını Destekledi

Ürdün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'ı yaptırım listesinden çıkarma yönünde aldığı karara dikkat çekildi.

BMGK'nin söz konusu kararla Suriye'nin egemenlik ve bağımsızlığının yanı sıra bölgesel barışa bağlılığını teyit etmesinin memnuniyetle karşılandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMGK'nin bu kararı ayrıca, kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini, istikrarını, egemenliğini ve güvenliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası toplumun iradesini yansıtıyor."

Açıklamada, Ürdün'ün de Suriye'nin istikrar ve toprak bütünlüğüne desteklerine vurgu yapıldı.

BMGK, ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kalmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, karar için BMGK üyelerine teşekkür ederek "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nın 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Trump ile Şara'nın görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarıyla bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.