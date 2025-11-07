Haberler

Ürdün, BMGK'nın Suriye Liderlerine Yaptırım Kaldırma Kararını Destekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı ve kararın Suriye'nin egemenliği ve uluslararası toplumun desteğini yansıttığını belirtti.

Ürdün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nin Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'ı yaptırım listesinden çıkarma yönünde aldığı karara dikkat çekildi.

BMGK'nin söz konusu kararla Suriye'nin egemenlik ve bağımsızlığının yanı sıra bölgesel barışa bağlılığını teyit etmesinin memnuniyetle karşılandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BMGK'nin bu kararı ayrıca, kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini, istikrarını, egemenliğini ve güvenliğini desteklemeyi amaçlayan uluslararası toplumun iradesini yansıtıyor."

Açıklamada, Ürdün'ün de Suriye'nin istikrar ve toprak bütünlüğüne desteklerine vurgu yapıldı.

BMGK, ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kalmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, karar için BMGK üyelerine teşekkür ederek "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nın 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Trump ile Şara'nın görüşmesinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarıyla bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.