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Ürdün, BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı

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Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, kararın Gazze'de barışın sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması için önemli olduğunu vurguladı.

Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, BMGK'nin, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasını destekleyen, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın ulaştırılmasını sağlayan 2735 sayılı kararı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı." ifadesi kullanıldı.

BMGK kararının Gazze'de demografik veya coğrafi herhangi bir değişiklik dayatma girişimlerini reddettiğine dikkati çekilen açıklamada, kararın barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğine yer verildi.

Açıklamada, "Gazze'de savaşın durdurulması, sivillerin korunması ve Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımın ulaştırılması çağrısı yapan uluslararası iradeyi temsil eden, uluslararası hukuk kuralları ve BM'nin kurulduğu ilkelere uygun olan bu kararın uygulanmasının önemine" vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tam çekilmesini ve Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesini içeren BMGK kararının Amman yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail'i uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya mecbur bırakma ve Gazze'ye yönelik anlamsız savaşını durdurma" çağrısı yapıldı.

İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik kapsamlı bir plan çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşa sürecinin başlatılması çağrısı yapılan açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla barışın sağlanacağı kaydedildi.

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze'de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dışişleri Bakanlığı Gazze Ürdün Dünya Güncel Haberler

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