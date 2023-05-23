Ürdün BM yetkilileriyle ülkedeki Suriyeli sığınmacılarla alakalı konuları görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle ülkesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili durumları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, başkent Amman'da BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Suriye krizinin çözüme kavuşması için sarf edilen çabalar ile mülteciler konusunda destek için Ürdün ve BM kuruluşları arasındaki işbirliği mekanizmalarının konuşulduğu görüşmede, Safedi, "Arap Birliği tarafından kurulan Suriye ile İrtibat Komitesi ve BM arasındaki işbirliğinin, Suriye krizini çözme ve yol açtığı yıkım ile sıkıntılara son verme çabalarındaki önemini vurguladı.

Sığınmacıların gönüllü dönüşleri için gerekli güvenliğin sağlanması konusunda da işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Safedi, "mülteci krizinin çözümünün, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri için gerekli ortamın sağlanmasından geçtiğini" ifade etti.

Safedi, "Geri dönmeyi seçen sığınmacılara yardım etmek, güvenliklerini ve emniyetlerini sağlamak ve onlara düzgün bir yaşamın gerektirdiklerini sağlamak için etkili adımlar atılması gerektiğine" dikkati çekti.

Ürdünlü Bakan, bazı BM kuruluşlarının ülkesindeki sığınmacılara yaptığı yardımları azaltmasının yansımaları hakkında da uyarıda bulunarak, bu hizmetleri sağlamaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri durumunda. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor. Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.