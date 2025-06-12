Ürdün, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya Baskınını Kınadı

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, bu eylemin uluslararası hukukun ihlali ve provokasyon olduğunu belirtti.

AMMAN, 12 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Sözcü, çarşamba günkü açıklamasında baskını, uluslararası hukukun "apaçık" ihlali ve "kabul edilemez bir gerginlik ve provokasyon eylemi" olarak nitelendirerek İsrail'in söz konusu uygulamalara derhal son vermesi gerektiğini belirtti.

Kudat, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya girmesini ve İsrail polisinin bölgeye yönelik sık sık yapılan baskınları kolaylaştırmasını kesin şekilde reddettiklerini yineledi.

Kudat, "Söz konusu eylemler, kutsal mekanın tarihi ve hukuki statükosunun açık bir ihlali olduğu gibi aynı zamanda camiyi mekansal ve zamansal olarak bölerek kutsallığına saygısızlık etme amacı taşımaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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