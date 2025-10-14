Ürdün, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınını Kınadı

Haberler

Ürdün, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını 'kabul edilemez bir provokasyon' olarak nitelendirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu tür baskınların mevcut tarihi ve hukuki statüyü ihlal ettiğini vurgulayarak, Tel Aviv hükümetine bu uygulamalara son verme çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve İsrail güçlerinin korumasındaki fanatik grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik sürdürdükleri baskınlar şiddetle kınandı.

İsraillilerin devam eden ihlallerinin, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statükonun açık bir ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, Ben-Gvir'in Aksa'ya baskını kabul edilemez bir provokasyon olarak değerlendirildi.

İsrail'in Kudüs kenti ve kentte bulunan kutsallar üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, "Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in düzenlediği ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınların önünü açma uygulamalarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerin istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, Tel Aviv hükümetinin Aksa'ya yönelik baskınlara son vermesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 144 dönümlük alanı kapsayan Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ihlal ve provokasyonlarını sürdürerek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
