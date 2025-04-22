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Ürdün Başbakanı: Milli Birliği Bozmak Ülkenin Düşmanıdır

Ürdün Başbakanı: Milli Birliği Bozmak Ülkenin Düşmanıdır
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Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, ülkenin milli güvenliği için yapılan komplo girişimlerinin engellendiğini ve milli birliğin korunması gerektiğini vurguladı. Ürdün İstihbarat Dairesi, 15 Nisan'da kaos planlarını boşa çıkararak 16 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, ülkenin milli güvenliğine karşı komplo girişimlerinin engellendiğini, hiçbir kişi ya da grubun milli birliği bozmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Başbakan Hassan, ülkenin kuzeyindeki Aclun şehrinde gerçekleştirilen kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hassan, ülkenin milli birliğinin "kırmızı çizgi" olduğuna dikkati çekerek, "Şartlar ne olursa olsun, bunu baltalamaya çalışan herkes Ürdün'ün düşmanıdır." dedi.

Kimsenin devletin sabrını sınamaması gerektiğini vurgulayan Başbakan Hassan, hiçbir sebeple halkın güvenliğinin riske atılamayacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Ürdün İstihbarat Dairesi, 15 Nisan'da ulusal güvenliği hedef alan, kaos ve yıkım planlarının boşa çıkarıldığını, olaylarla bağlantılı 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kimlikleri açıklanmayan bu 16 kişinin 2021 yılından beri takip edildiği aktarılmıştı.

Ürdün hükümeti, istihbarat birimleri tarafından yakalanan bu 16 kişinin 4 ayrı davada yargılanacağını bildirmişti.

Söz konusu kişilerin patlayıcı madde ve otomatik silah bulundurmak, kullanılmaya hazır bir füzeyi gizlemek, insansız hava aracı (İHA) üretim projesi yürütmek, yasa dışı şekilde eleman temin edip eğitmek gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları aktarılmıştı.

Ürdün, Mayıs 2024'te de detaylı bilgi vermeksizin "bir ülke tarafından desteklenen milis grupların ülkedeki bazı hücrelere silah sağladığını" açıklamıştı.

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Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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