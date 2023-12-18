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Ürdün Başbakanı Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkıyor

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Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açacak koşullar yaratılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.

AMMAN, 18 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açacak koşullar yaratılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.

Devlete ait Petra Haber Ajansı'na göre, başbakan Pazar günü gerçekleşen kabine toplantısı sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Hasavne, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmelere yol açacak her türlü girişime karşı uluslararası duruşun net olduğuna dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı devam etmekte olan acımasız saldırılarını ve suçlarını, ayrıca Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddeti durdurmak amacıyla Ürdün'ün uluslararası desteği harekete geçirme çabalarının altını çizen Hasavne, ülkesinin Filistinlilere gerekli yardımı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve ardından belli bir takvime dayalı ciddi siyasi sürece dönülmesi için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Hasavne ayrıca, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme ulaşılmasının bölgede hakiki güvenlik, istikrar ve barışın tesis edilmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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