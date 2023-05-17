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Ürdün, BAE'nin 'terör listesine' aldığı bir kişiyi Abu Dabi'ye teslim etti

Ürdün, BAE'nin "terör listesine" aldığı bir kişiyi Abu Dabi'ye teslim etti

Güncel Haberler

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "terör listesinde" bulunan bir kişiyi Abu Dabi yönetimine teslim etti.

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "terör listesinde" bulunan bir kişiyi Abu Dabi yönetimine teslim etti.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'nin "aranan teröristler listesinde" bulunan Halfu Abdurrahman Hamid er-Rumeysi, Ürdün makamlarından teslim alındı.

Rumeysi'nin, 2013'te "BAE devletine karşı gizli örgüt kurmak" suçlamasıyla gıyaben yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Ürdün Güncel Haberler

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