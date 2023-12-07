Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlete ait Abu Dabi Geleceğin Enerji Şirketi (Masdar) ile yeşil hidrojen ve rüzgar enerjisi üretimi için iki anlaşma imzaladı. Ürdün'ün Akabe limanı yakınlarında yer alacak yeşil hidrojen tesisinin yıllık 50.000 ton uygun maliyetli hidrojen üreteceği bildirildi. Ayrıca, Ürdün'de Batarya Enerji Depolama Sistemi bulunan 1 gigavatlık rüzgar enerjisi santrali geliştirilecek.

Ürdün, BAE ile yeşil hidrojen ve rüzgar enerjisi anlaşmaları imzaladı

AMMAN, 7 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlete ait Abu Dabi Geleceğin Enerji Şirketi (Masdar) ile yeşil hidrojen ve rüzgar enerjisi üretimi için iki anlaşma imzaladı.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih el-Harabişe yaptığı yazılı açıklamada, yeşil hidrojen tesisinin Ürdün'ün Akabe limanı yakınlarında yer alacağını ve tuzdan arındırılmış deniz suyu ve yenilenebilir enerji kullanarak yıllık 50.000 ton uygun maliyetli hidrojen üretme kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Açıklamaya göre Masdar, diğer anlaşma kapsamında Ürdün'de Batarya Enerji Depolama Sistemi bulunan 1 gigavatlık rüzgar enerjisi santrali geliştirecek.

Açıklamada, anlaşmaların BAE'de devam etmekte olan COP28 konferansı esnasında imzalandığı belirtildi.