Ürdün, Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını takdirle karşıladı

Ürdün, "uluslararası hukukla uyumlu olduğunu" bildirdiği Avustralya'nın "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanma kararını takdirle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un, hükümetin artık Doğu Kudüs dahil olmak üzere "işgal altındaki Filistin toprakları" tanımını kullanacağı ve Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı" kabul edeceği yönündeki ifadeleri değerlendirildi.

Avustralya'nın kararının Ürdün tarafından "memnuniyetle karşılandığı" bildirilen açıklamada, bunun "uluslararası hukukun yanı sıra başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasıyla iki devletli adil bir çözüme ulaşma çabalarıyla uyumlu olduğu" ifade edildi.

Avustralya'nın Batı Kudüs kararı

Avustralya hükümeti, 2018'de bir önceki hükümet döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını 18 Ekim 2022'de geri aldığını duyurmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, önceki hükümetin kararını "tek taraflı ve tehlikeli bir adım" olarak nitelemişti.

Wong, ülkesinin, "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtmişti.