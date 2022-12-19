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Ürdün, Altın ve Lityum Arama Çalışmaları İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

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Ürdün, Altın ve Lityum Arama Çalışmaları İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

AMMAN, 19 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Pazar günü Arap Madencilik Şirketi ile ülkenin güneyinde lityum ve altın aramak için bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

AMMAN, 19 Aralık (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Pazar günü Arap Madencilik Şirketi ile ülkenin güneyinde lityum ve altın aramak için bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Arap Madencilik Şirketi, Ürdün'ün Akabe şehrindeki Jabal Mubarak bölgesinde 50 kilometrekarelik bir alanda altın ve Wadi Araba'nın Finan bölgesindeki 35 kilometrekarelik bir alanda da lityum arayacak.

Arama çalışmalarının 12 ay süreyle devam edeceği belirtildi.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih el-Harabişe, anlaşmanın önemini vurgulayarak, bunun madencilik sektörünü canlandırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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