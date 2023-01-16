Ürdün, 2022'de Suriyeli Mültecilere Destek Planının Sadece Yüzde 30'unun Karşılandığını Söyledi

AMMAN, 16 Ocak (Xinhua) -- Ürdün devlet televizyonu el-Memleke Pazar günü, Ürdün'ün 2022 yılında ülkede bulunan Suriyeli mültecilere destek planı için aldığı fonların, toplam ihtiyacının sadece yüzde 30 kadarını karşıladığını bildirdi.

AMMAN, 16 Ocak (Xinhua) -- Ürdün devlet televizyonu el-Memleke Pazar günü, Ürdün'ün 2022 yılında ülkede bulunan Suriyeli mültecilere destek planı için aldığı fonların, toplam ihtiyacının sadece yüzde 30 kadarını karşıladığını bildirdi.

Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zeina Toukan'un sözlerine atıf yapan El-Memleke TV, Suriye Krizi için Ürdün'ün Müdahale Planı'na (JRPSC), 2022 yılındaki toplam ihtiyacı olan 2,28 milyar ABD doları yerine sadece 670 milyon dolar ulaştığını bildirdi.

Habere göre Ürdünlü bakan, JRPSC için uluslararası desteğin, Ürdün'e yönelik yabancı yardım üzerinde doğrudan etkisi olan küresel alanda yaşanan siyasi ve ekonomik yansımalar nedeniyle son yıllarda gerilediğini belirtti.

Ürdün Basın Kurumu'ndan ekonomi haber editörü Alaa Hakeem, Ürdün'e yapılan yardımda yaşanan düşüşü, Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan baskılara ve dünya genelinde birçok ülkeyi etkileyen küresel enflasyona bağlıyor.

Hakeem Pazar günü Xinhua'ya, buna karşın Suriyeli sığınmacıların hala Ürdün'de bulunduğunu ve krallığın bunlara hizmet sunmaya devam ettiğini ve bunun, Ürdün hükümeti ve halkı üzerindeki yükü artırdığını söyledi.

Ürdün hükümetinin verdiği rakamlara göre Ürdün 1,3 milyon civarında Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.