Ürdün, 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçağı Türkiye'ye gönderdi

Ürdün, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderdiğini duyurdu.

Ürdün, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler için 11 ton yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderdiğini duyurdu.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki depremzedeler için 11 tonluk gıda ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın Hatay'a gitmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, ilerleyen süreçte depremzedeler için daha fazla yardım gönderileceğini ifade etti.

Ürdün, 6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 110 tır ile 10 ambulans ve 10 bin çadır göndermişti.