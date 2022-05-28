Urartu dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandı - Haberler

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Urartu dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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Urartu dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

DİYARBAKIR'dan tarihi eser satmak üzere Van'a gelen V.O., yolda önlem alan jandar ekipleri tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'dan tarihi eser satmak üzere Van'a gelen V.O., yolda önlem alan jandar ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Urartu dönemine ait 2 insan ve 1 hayvan figürlü toplam 3 ikon heykel ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.O. isimli kişinin tarihi eserleri satmak üzere Van'a getireceği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekibi, V.O.'yu Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde yaya olarak beklediği sırada yakaladı. V.O.'nun yapılan üst aramasında Urartu dönemine ait olduğu belirlenen 2 insan ve 1 hayvan figürlü 3  ikon heykel ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ikonların eski dönemlerde tapınmak için kullanıldığı öğrenildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan V.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Münir Karaloğlu Jandarma Heykel Güncel Haberler

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