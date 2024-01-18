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Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu'nda serbest geçiş sistemi kurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemi (SGS) kurduklarını açıkladı. Uraloğlu, bu düzenleme ile trafik yoğunluğunu azaltmayı ve hızlı geçiş sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemi (SGS) kurduklarını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu bölgede gişe adaları ve kanopileri kaldırdıkları bilgisini paylaşan Uraloğlu, vatandaşların hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilmesi için SGS kurduklarını belirtti.

Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. SGS'yi önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Anadolu Otoyolu Ulaşım İstanbul Trafik Ekonomi Güncel Haberler

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