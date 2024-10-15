Uraloğlu: 2028'de demiryolu ağını 17 bin 287 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi Açılış Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demiryoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. 2030'da tamamlanmasını planladığımız projemiz; Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar uzanan yaklaşık bin 200 km'lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşasını içeriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu demiryolu ulaşımındaki hedeflerinden de bahsederek, "2023'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağını 2028'de 17 bin 287 km'ye, 2053'te ise 28 bin 600 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yıllık demiryolu yolcu sayısını 25 milyondan 270 milyona, yük taşımacılığını ise 32 milyon tondan 448 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi Açılış Töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongrede öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gönderdiği video mesaj yayınlandı. Erdoğan video mesajında, "Dünya çapında daha iyi, daha güvenli ve daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonu başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini ekliyor. Türkiye bugün uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahiptir. Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'Durmak yok yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Gana gibi pek çok ülkeden bakan ve bakan yardımcıları katıldı. Programda TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın yer aldığı bir panel de düzenlendi.

'ULUSLARARASI KREDİ KURULUŞLARININ YOĞUN İLGİSİ VAR'

Burada bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, "Avrupa ülkelerini de çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm Kalkınma Yolu Projesine de değinmek istiyorum. Kalkınma Yolu Projesi Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demiryoluyla Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. 2030'da tamamlanmasını planladığımız projemiz; Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar uzanan yaklaşık bin 200 km'lik otoyol ve demiryolu inşasını içeriyor. Ülkemizde Kalkınma Yolu koridoruyla ilişkili, Ovaköy'den Edirne'ye kadar 2 bin 94 km'lik güzergahta demiryolu ve bin 923 km'lik güzergahta karayolu altyapısını geliştiriyoruz. Burada yeri gelmişken belirtmek istiyorum ki; Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesine; uluslararası kredi kuruluşlarının son zamanlarda yoğun bir ilgisinin olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Özellikle Dünya Bankası'nın (IMF) yakın ilgisini ifade etmek isterim. 2025 yılının ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımlar atacağımızı da sizlere söyleyebilirim" dedi.

'BİN 714 KİLOMETRE OLAN OTOYOL AĞIMIZI 3 BİN 796 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK'

Uraloğlu, 81 ilimizin 77'sinin birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaşım politikalarımızı küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve güncel tutmak bizim için önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi; havayollarından denizyollarına, karayolundan demiryollarına çok modlu taşımacılık altyapısından uluslararası bir lojistik merkeze dönüştürüyoruz. Ülkemizin dört bir yanında doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağlarıyla donattık. Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik karayolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'sini de bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağlamış durumdayız. 2002 yılında bin 714 km olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan 2 bin 82 kilometrelik yol ağıyla 3 bin 796 km'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

'YILLIK 197 MİLYAR 492 MİLYON LİRA EKONOMİK FAYDA SAĞLIYORUZ'

Bakan Uraloğlu tasarruf verilerini de paylaşarak, "Şu anda bölünmüş yollarımızın uzunluğu toplam yol ağımızın yüzde 43'ünü oluşturmasına karşın, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 83'üne bölünmüş yollarımız hizmet vermektedir. Bölünmüş yollarımızda seyahat eden vatandaşlarımız yıllık 739 milyon saat zamanla yaklaşık 2 milyar 437 milyon litre akaryakıt tasarruf etmektedir . Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira işgücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz. Ayrıca son 22 yılda yapılan yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt km başına hayatını kaybeden kişi sayısını da yüzde 77 oranında azaltmış olduğumuzu iftiharla söylemek isterim" diye konuştu.

'DEMİRYOLU AĞINI 2028'DE 17 BİN 287 KİLOMETREYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Uraloğlu demiryolu yolcusu sayısını 270 milyona çıkarmak istediklerini vurgulayarak, "2023'te 13 bin 919 kilometre olan demiryolu ağını 2028'de 17 bin 287 km'ye, 2053'te ise 28 bin 600 km'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yıllık demiryolu yolcu sayısının 25 milyondan 270 milyona, yük taşımacılığını ise 32 milyon tondan 448 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Teknolojik gelişmeler ışığında trafik yol güvenliğinin artırılması, ücret toplama sistemlerinin sağlıklı şekilde işlemesi, yol kullanıcılarıyla iletişimin aksamadan devam etmesi gibi süreçlerin geliştirilmesi için akıllı ulaşım sistemlerinden faydalanıyoruz. Bu kapsamda ülke genelindeki otoyol, devlet ve il yolları üzerinde; 3 bin 21 adet sinyalizasyon, 5 bin 152 adet kamera, 149 adet meteoroloji İstasyonu,710 adet değişken mesaj işareti, bin 120 adet değişken trafik işareti mevcut olup haberleşme altyapısı için 7 bin 756 kilometrelik fiber optik kablo altyapısını da inşaa ettik.Bu uzunluğu ilk etapta 15 bin km'ye çıkarmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.