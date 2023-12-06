Uraloğlu: 11 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 199 milyonu geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılının 11 ayında Türkiye'de hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 199 milyonu geçtiğini açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan, 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, kasım ayında iniş kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 62 bin 139, dış hatlarda 53 bin 486 olduğunu belirterek, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 156 bin 28'e ulaştı. Kasım ayında hizmet verilen uçak trafiği, 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 4,3 artış meydana geldi. Kasım ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 5 bin 925, dış hat yolcu trafiği 7 milyon 684 bin 865 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 706 bin 406 yolcu trafiği oluştu" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2023 yılı Kasım ayında hizmet verilen yolcu trafiğinin, 2022 yılı kasım ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 9,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 8 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinin yüzde 8,7 arttığını açıkladı. Havalimanları yük trafiğinin ise kasım ayında iç hatlarda 62 bin 311 ton, dış hatlarda 257 bin 850 ton, toplamda 320 bin 161 tona ulaştığını belirtti.

'İSTANBUL HAVALİMANI 5,7 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ'

İstanbul Havalimanı'na kasım ayında iniş kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 8 bin 725, dış hatlarda 30 bin 486 olmak üzere toplamda 39 bin 211'e ulaştığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 251 bin 124, dış hatlarda 4 milyon 531 bin 610 olmak üzere toplamda 5 milyon 782 bin 734 yolcuya hizmet verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kasım ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 678, dış hatlarda 9 bin 286 olmak üzere toplamda 17 bin 964 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 450 bin 240, dış hatlarda 1 milyon 517 bin 369 olmak üzere toplamda 2 milyon 967 bin 609 oldu. Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda kasım ayında 1817 uçak trafiği gerçekleşti" dedi.

2023 Ocak- Kasım döneminde, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 117 bin 784, dış hatlarda 347 bin 470 olmak üzere toplamda 465 bin 254 uçak trafiği gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, iç hatlarda16 milyon 926 bin 712, dış hatlarda 53 milyon 469 bin 455 olmak üzere toplamda 70 milyon 396 bin 167 yolcu trafiği oluştuğunu aktardı. Uraloğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 98 bin 211, dış hatlarda 109 bin 477 olmak üzere toplamda 207 bin 688 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 16 milyon 242 bin 923, dış hatlarda 17 milyon 676 bin 767 olmak üzere toplamda 33 milyon 919 bin 690 yolcu trafiği oluştu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 23 bin 254 uçak trafiği gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

'UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 15,3 ARTTI'

2023 Ocak- Kasım döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 804 bin 381, dış hatlarda 759 bin 649 olduğunu aktaran Uraloğlu, üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 7 bin 477 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, devamında şunları kaydetti:

"2023 yılı Kasım sonunda hizmet verilen uçak trafiği, 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 10,8, dış hat uçak trafiği yüzde 16 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 15,3 artış gösterdi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 84 milyon 400 bin 323, dış hat yolcu trafiğinin 115 milyon 247 bin 821 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 199 milyon 866 bin 627 yolcuya hizmet verildi. 2023 yılı Kasım sonunda hizmet verilen yolcu trafiği ise 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 16,7, dış hat yolcu trafiği yüzde 19,2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 18 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği, iç hatlarda 797 bin 92 ton, dış hatlarda 3 milyon 76 bin 504 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 873 bin 596 tona ulaştı."

TURİZM BÖLGELERİNDE UÇUŞ TRAFİĞİ

Ocak- kasım döneminde, Türkiye'nin turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayıları açısından artış yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Havalimanlarında bu dönemde iç hatlarda 16 milyon 226 bin 715, dış hatlarda 38 milyon 193 bin 641 yolcu trafiği oluştu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 130 milyon 726 dış hatlarda ise 243 bin 687 olarak gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 982 bin 369, dış hatlarda 3 milyon 960 bin 486 olmak üzere, toplamda 9 milyon 942 bin 855 yolcuya hizmet verildi. Antalya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 5 milyon 872 bin 428, dış hat yolcu sayısı 28 milyon 634 bin 526 olmak üzere, toplamda 34 milyon 506 bin 954 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 1 milyon 724 bin 986, dış hat yolcu sayısı 3 milyon 446 bin 478 olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 5 milyon 171 bin 464 oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 2 milyon 183 bin 914, dış hatlarda 1 milyon 785 bin 347 olmak üzere, toplamda 3 milyon 969 bin 261 yolcu trafiği oluştu. Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 463 bin 18, dış hat yolcu sayısı 366 bin 804 olmak üzere, toplamda 829 bin 822 yolcu trafiği gerçekleşti" açıklamasında bulundu.