Ural Hava Yolları'nın tarladan kalkış yapma planı

Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, bir buğday tarlasına acil iniş yapmıştı. Şimdi ise uçak tarladan nasıl kalkacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Rusya merkezli Ural Hava Yolları'na ait bir Airbus A320 tipi uçak, bir buğday tarlasına acil iniş yapmıştı. İnişten sonra herhangi bir ağır hasar, ölüm ve yaralanma kaydedilmedi. Peki acil durumda tarlaya sağ salim inen bu uçak tekrar nasıl uçacak? Tarla üstünden kalkış yapabilmesi mümkün mü? Gelin konuya daha yakından bakalım.

Ural uçağı tarlaya indi peki kalkış nasıl olacak?

Rus Ural Hava Yolları'na ait bir uçak, 2019 yılında kuş sürüsüne girmesi ve akabinde motorlarını kaybetmesi neticesinde bir mısır tarlasına acil iniş gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz günlerde şirket, ikinci tarlaya acil iniş vakasıyla karşı karşıya kaldı. Bu seferde uçuş esnasında hidrolik sistem arızası yaşayan bir Airbus A320 buğday tarlasına acil iniş yaptı. İniş sonrasında uçakta ufak çaplı hasarlar oluşurken herhangi bir can kaybı ve yaralanma haberi ise bildirilmedi.

Uçak için nasıl bir yol izleneceği araştırılırken hasarlı bölgelerde uzmanlar tarafından onarılıyor. İniş esnasından motora giren toprağın temizlendiği ve hasarlı motor pervanelerinin de tamir edildiği belirtildi. Ayrıca iniş takımları ve hidrolik sistem arızaları da kısa süre içerisinde tamir edilecek.

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Uçağın tarlada bulunduğu alan çitlerle çevrilmiş vaziyette. Toprağın kalkış için yeterli seviyede sertleşmesi beklendiği ve uçağın muhtelif hasarlarının giderilmesinin ardından tarladan kalkış yapabileceği düşünülüyor. Uçağın yanına yer güç ünitesi (GPU) getirilmesi de bu ihtimali güçlendiriyor.

Tarladan kalkış yapmak mümkün mü?

Bu sorunun cevabını örnek bir olayla açıklayalım. Takvimler 1988 yılını gösterirken TACA şirketinin 110 sefer sayılı uçağı, uçuş esnasında teknik bir sorundan ötürü motorlarını kaybetti. Uçuş ekibi durumu olabildiğince düzeltmek için havada çeşitli denemeler yaptı.

Fakat netice değişmedi ve motorlar aşırı ısındığı için yine kapandı. Acil durum ilan eden ekip eldeki şartlar dahilinde geri dönmek mümkün olmadığı için çevrede inilebilecek olası alanlara bakmaya başladı. Sonunda çim kaplı düz bir arazi gören pilotlar uçağı buraya indirdi. Uçağın indiği bu yer NASA'nın arazisiydi.

İnişten sonraki süreçte ise uçağın motorları olduğu yerde değiştirildi. Uçağın profesyonel bir ortamda bakıma ihtiyacı vardı. Bakım için gideceği Moisant Field'a ulaşması için bir miktar yakıt konuldu. Ardından uçak indiği sahadan havalanarak oraya ulaştı. Mart 1989 tarihine kadar aynı şirkette hizmet vermeye devam eden uçak,2016 yılında ömrünün nihayetinde Southwest Hava Yolları'ndan emekliye ayrıldı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Sizce Ural Hava Yolları'nın Airbus A320 uçağı da tarladan kalkış yapabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.