"Ünye, Peygamberini Okuyor" projesi tanıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamberini Okuyor" projesi tanıtım programı düzenledi.

Ünye Müftülüğü ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle, Peygamberimizi anlamak ve anlatmak amacıyla "Ünye Peygamberini Okuyor" projesi başlattı.

Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde projeye ilişkin düzenlenen tanıtım programı, Kuran'ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Programa katılan Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Kuran'ı Kerim'deki ilk emrin "oku" olduğunu hatırlatarak, "İfade etmeye çalıştığımız üzere son kitabın ilk emri olan "oku" kelimesidir. Mefulünü belirtmez Allah. Neden okuyacağına kullar karar versin ister. Allah namazlarda okumayı farz kıldı. Birisi okumazsa ibadet olmaz. Okumak ibadettir. Okumak anlamayı da beraberinde getirir." dedi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, Peygamberimizin hayatını öğrenmek ve onun hayatını örnek almak için böyle bir proje başlattıklarını belirterek, "Kurumlarımız arasında birlik beraberlik anlamında ortak paydamız olan peygamberimizi öğrenelim, anlayalım ve onun hayatını kendimize örnek alalım diyerek bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, ilahi dinletisi ile sona erdi.