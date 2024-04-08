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Ünye Gücü, Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

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Ordu Valisi Muammer Erol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Ünye Gücü'nü kutladı.

Vali Erol, yazılı açıklamasında, Ünye Gücü'nün Kadınlar Futbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamladığını ifade etti.

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Ünye Gücü Kulübü Başkanı Deniz Benli, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyeti ve futbolcularını başarılarından dolayı kutlayan Vali Muammer Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Ünye Kadın Futbol Kulübümüz büyük bir başarıya imza atarak, TFF Kadınlar Süper Ligi'ne şampiyon olarak yükselmiştir. İlimizi gururlandıran bu başarıdan dolayı başta kulübümüzün başkanı Deniz Benli'yi, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek temsilcimize başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Muammer Erol Futbol Spor Güncel Haberler

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