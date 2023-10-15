Ünye'deki toptancı firmasının deposu kurşunlandı, şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir toptancı firmasına ait deponun kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli B.İ. gözaltına alındı. B.İ, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Daha önce de iş yeri sahiplerinden biri silahlı saldırıya uğramış ve 5 kişi tutuklanmıştı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir toptancı firmasına ait deponun kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Cuma gece saatlerinde Yüceler Mahallesi'nde Necati, Nebati ve Zeki Balcı kardeşlere ait depoya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılmasının ardından çalışma başlattı.
Olayla ilgili şüpheli B.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İş yeri sahiplerinden Necati Balcı, 6 Ekim'de evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, bu olaya ilişkin 5 kişi tutuklanmıştı.