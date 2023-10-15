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Ünye'deki toptancı firmasının deposu kurşunlandı, şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir toptancı firmasına ait deponun kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli B.İ. gözaltına alındı. B.İ, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Daha önce de iş yeri sahiplerinden biri silahlı saldırıya uğramış ve 5 kişi tutuklanmıştı.