Ünye'deki Cezaevi Yangını Söndürüldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve kurum personelinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen hükümlülerden bazıları hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi'nde bulunan hükümlü S.E'nin, koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kurum personelinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen 27 hükümlüden 16'sı Ünye Devlet Hastanesi, 11'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hükümlülerden 26'sı taburcu edildi, 1'inin tedavisi sürüyor.
Ünye Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.