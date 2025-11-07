Ünye'de Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
F.A. yönetimindeki yolcu minibüsü ile M.G. idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki O.A. ile minibüsteki yolculardan D.D, A.A, Y.T, R.S, Y.İ, Ş.G, E.M, E.D, Z.Ö, B.S.K. ve O.A.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel