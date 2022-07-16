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Ünye'de yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ünye'de yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri yaya geçidi uygulaması yaptı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekipleri yaya geçidi uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı çevresindeki sahil bandında yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, vatandaşlardan yaya geçidini kullanmaları istendi. Ayrıca yol kenarlarına şeritler çekilip broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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