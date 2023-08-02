Ünye'de Yaya Çizgileri ve Kasisler Yeniden Boyandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araç ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yaya çizgileri ve kasisler yeniden boyanarak görünür hale getirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araç ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yaya çizgileri ve kasisler yeniden boyanarak görünür hale getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ünye'de bazı mahalle ve ana caddeler üzerinde bulunan kasis ile yaya geçitleri yeniden boyandı. İlçenin Liseler, Yunus Emre ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde en çok trafiğin yoğun olduğu alanlarda yaya çizgileri ve kasisler boyanarak, gece saatlerinde sürücülerin kasisleri göremeyerek yaşadıkları mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlanıyor.

Yapılan bu uygulamayla araç sürücülerinin yaya geçitlerini erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - ORDU