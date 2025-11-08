Ünye'de Yangında Mahsur Kalan 12 Yaşındaki Kız Kurtarıldı

ORDU'nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında, balkonda mahsur kalan Azranur T. (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen Azranur T., balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan çocuğu merdivenli araçla ulaşarak kurtardı. Dumandan etkilenen Azranur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Azranur T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri söndürdüğü yangında evde zarar meyana geldi. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.