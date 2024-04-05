Ünye'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü resim sergisi açıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, müdürlük binasındaki serginin açılışında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin kendisi ve mesai arkadaşları için unutulmaz bir anı olduğunu belirten Sarısoy, sergiye çalışmalarıyla katılan öğrencileri kutladı.

Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise öğrencilere polis sevgisini aşılamak için programı düzenlediklerini kaydetti.