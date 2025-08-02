Ünye'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yılmaz Çaloğlu'nun kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi ve sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde Yılmaz Çaloğlu'nun (67) kullandığı 52 LJ 234 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaloğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel