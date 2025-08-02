Ünye'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yılmaz Çaloğlu'nun kullandığı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi ve sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde Yılmaz Çaloğlu'nun (67) kullandığı 52 LJ 234 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çaloğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi

Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta mahsur kalan Kadir Ezildi isyan etti: Yandık, bittik

Uçakta mahsur kalan Kadir Ezildi isyan etti: Yandık, bittik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.