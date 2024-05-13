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Ünye'de trafik kazasında 12 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Bir tekstil firması personelini taşıyan servis minibüsü, otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, bir tekstil firması personelini taşıyan Y.Ö. yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı.

Refüje çarpan minibüsün kaldırıma çıktığı kazada, Fatma G, Ayşe Ö, Asuman E, Salih ve Nuray F, Serkan B, Murat Ş, Soner K, İbrahim I, Hacer B, Gülbahar ve Sema G. hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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