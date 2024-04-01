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Ünye'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde, Mehmet En yönetimindeki 52 ACJ 528 plakalı tırın dorsesi ayrılarak karşı yönden gelen Osman Baz'ın kullandığı 60 AEP 089 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Baz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Baz, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Ünye-Akkuş-Niksar yolunda yaklaşık 1 saat trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ordu Ünye Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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