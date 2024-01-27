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Ünye'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İlçe merkezindeki kavşakta otobüs ile otomobil çarpıştı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçe merkezindeki kavşakta Yakup Sukes'in kullandığı 52 AAF 699 plakalı otobüs ile Serap Yıldırım Güneş idaresindeki 55 AAZ 440 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, refüje çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan Güneş, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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