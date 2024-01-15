Ünye'de trafik kazası: Bir kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı mevkisinde, Hüseyin Çiçek (53) yönetimindeki minibüs, buzlanma nedeniyle kayarak elektrik direğine çarptı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı mevkisinde, Hüseyin Çiçek (53) yönetiminde 52 AAU 204 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kayarak sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.